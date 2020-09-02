بعد التعافي من كورونا كيف يتم التعامل مع أدوات فترة العزل؟

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، كيفية التعامل مع الأدوات التي يتم استخدامها، بعد التعافي من فيروس كورونا.

ونصحت وزارة الصحة بتعقيم الأسطح التي تتكرر ملامستها كمقابض الأبواب ومفاتيح الأضواء وغيرها.

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كما أكدت وزارة الصحة، على أهمية تهوية المكان بشكل جيد بالإضافة لغسل الملابس جيدًا الماء والصابون والعودة للحية الطبيعية مع الأخذ بالاحترازات.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لفت في وقت سابق، إلى أن هناك استقرارًا وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعًا في منتصف شهر يونيو الماضي، وهذه علامات مبشرة بالتحكم والسيطرة ومنع الانتشار للفيروس، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مشيرًا إلى أن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة وصل إلى نسبة 2.5%، ولا يزال العدد أعلى من الـ200 بقليل ويميل إلى التراجع قليلًا.

وأشار إلى رصد جميع الحالات الجديدة أو النشطة أو الحالات في العناية المركزة أو حالات الوفيات، حيث إن تلك الحالات كلما قلّت أعطت مؤشرًا على التحكم والسيطرة والاستقرار في عدد الحالات، وكلما زاد العدد في واحد منها تزيد حالة الخطورة، مؤكدًا أن الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.

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