الأرصاد تتوقع: أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق.. غدًا

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس تقلبات جوية بعدة مناطق.

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وتوقعت الأرصاد، في تغريدة عبر “تيوتر”، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة تبوك.

وشملت التوقعات، أن توثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

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