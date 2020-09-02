شكرا لقرائتكم خبر زراعة ملايين الأشجار في مشاريع الضواحي السكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان أمس مذكرة تفاهم في مجالات تنمية الغطاء النباتي والتشجير البيئي وانسجام مشاريع الإسكان مع المكون البيئي الطبيعي، لزراعة ملايين الأشجار في مشاريع الضواحي السكنية حتى عام 2030، بحضور وزير البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي ووزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

وبحسب المذكرة الموقعة بين الجانبين بمقر وزارة البيئة في الرياض، تدرس وزارة البيئة والمياه والزراعة أنواع الأشجار والشتلات المناسبة والمساهمة في توفيرها لمشاريع وزارة الإسكان على مستوى مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تقديم الاستشارات حول أساليب الزراعة والأنواع المستخدمة، فيما يعمل الطرفان على تنسيق الجهود لتحقيق أهداف المذكرة واستمرار عملية التشجير وتعزيز الغطاء النباتي، كما تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل وفق الأمر السامي الكريم بتاريخ 29 / 3 / 1441هـ، القاضي بأن تنسق جميع الجهات الحكومية مع وزارة البيئة قبل تنفيذ مشاريع التشجير داخل النطاق العمراني أو خارجه.

وأكدت المذكرة على توحيد جهود الوزارتين وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته، حيث سيتم التعاون لزرع ملايين الأشجار من الأنواع المحلية والملائمة لطبيعة كل منطقة وتعزيز التنسيق وتقديم المشورة التي تهدف إلى العمل بشكل تكاملي لتوظيف الخصائص الطبيعية البيئية المكانية والاستفادة منها في دعم التصاميم والمخططات الإسكانية بما يعزز البعد البيئي فيها وعدم زراعة أي نوع من الأشجار لا يتفق مع بيئة المنطقة وطبيعتها.

Advertisements

وتأتي مبادرة التشجير تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، كما تؤكد على أهمية التشجير في الحفاظ على التوازن البيئي، ودوره في تنقية الهواء ومكافحة مصادر تلوثه، وإضفائه الطابع الجمالي داخل مشاريع الضواحي السكنية، فضلا عن مساهمتها في تحسين مستوى الأكسجين في الهواء، والتخفيف من حدة درجات الحرارة صيفا، لتكون الضواحي السكنية بيئة صحية مثالية لتحسين البيئة السكنية للأسر السعودية.

يذكر أن الضواحي السكنية ذات الخدمات المتكاملة نهج جديد اتخذته الإسكان عبر برنامج «سكني» في مشاريعها بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالمطورين العقاريين، إذ كانت البداية بضاحية «الجوان» في الرياض، وضاحية «الواجهة» في الدمام، وضاحية «الجوهرة» في جدة، حيث تمثل الضواحي نموذجا لحياة عصرية حديثة تتوافق مع رؤية 2030 وتتماشى مع مستهدفات «برنامج الإسكان» وكذلك برنامج «جودة الحياة».

المذكرة تشمل: