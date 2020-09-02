شكرا لقرائتكم خبر إيقاف التعديات على أراض حكومية في ثلوث المنظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت لجنة التعديات بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق أمس تعديات على مساحة 12700 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بعدد من المواقع التابعة للمركز.

وأزالت بلدية بارق الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

من جهة أخرى أعاد شباب وفتيات مركز القحمة على ساحل منطقة عسير أهازيج البحارة في ميناء القحمة التاريخي بعد سنوات طويلة من توقف الحركة الملاحية على شاطئه، ضمن مسارات مشروع «نشامى الحي» الذي أطلقه أمير منطقة عسير تركي بن طلال في إطار مبادرة «نشامى عسير».

وأوضح رئيس اللجنة الميدانية لـ»نشامى الحي» في القحمة زايد أبو هداش أن عدد المشاركين في تنفيذ المشروع وصل إلى 120 شابا وفتاة أنجزوا 9 مسارات للمشروع ،منها إعادة تأهيل مستودعات الميناء الممتد تاريخها لأكثر من 60 عاما حيث كانت معبرا لواردات المنطقة الجنوبية البحرية قبل إنشاء ميناء جازان، بالإضافة إلى تنظيم القرية التراثية في الميناء لتكون موقعا لتنشيط الذاكرة التاريخية لكبار السن.

وبين أنه جرى تنفيذ نحو 80% من الفرص التي تهتم باستثمار مكونات القحمة من أرض، و إنسان، واقتصاد، منها ممر السعادة، وأجمل إطلالة، وكبارنا، وفخرنا، ونجومنا، وأبشر بنا، ومتعففون، وبأيدينا ننتج، بالتعاون مع أهالي مركز القحمة، وبلدية الساحل.