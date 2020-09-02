صيانة وتأهيل 123 حديقة بأحياء الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز كفاءتها بشكل يضمن راحة المرتادين وسلامتهم، أنجزت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل برنامجا متكاملا لصيانة وتأهيل 123 حديقة في مختلف الأحياء. وشمل البرنامج أعمال البنية التحتية والتمديدات الكهربائية وشبكة الري والمظلات والمماشي الرياضية، وأعمدة الإنارة التجميلية، وأعمال الدهان وألعاب الأطفال والألعاب الرياضية، ووسائل السلامة، والتربة والمزروعات. وبينت وكالة المشاريع بأمانة الطائف أن أعمال الصيانة الدورية للمتنفسات الداخلية تهدف إلى تعزيز كفاءتها بشكل يضمن راحة المرتادين وسلامتهم، وتنفذ الإدارات المختصة برامج الصيانة دوريا وعلى مدار الشهر لحدائقها ومتنزهاتها العامة، إضافة إلى أعمال الصيانة الطارئة ومعالجة البلاغات الواردة عبر منصات تلقي البلاغات. وتسعى الأمانة لتعزيز الخدمات البلدية من خلال تطوير الخدمات ومعالجة الملاحظات وإيصال الخدمات والمرافق ومتابعة أدوارها، ومعالجة أوجه القصور. شمل برنامج التأهيل: أعمال البنية التحتية

التمديدات الكهربائية

شبكة الري والمظلات

المماشي الرياضية

أعمدة الإنارة التجميلية

أعمال الدهان وألعاب الأطفال

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