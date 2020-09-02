خادم الحرمين يبعث رسالة لنائب أمير الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية إلى أخيه نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال استقباله له أمس في قصر السيف.

ونقل الأمير فيصل بن فرحان في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

عقب ذلك بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين.