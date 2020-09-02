ولي العهد يبحث مع كوشنر آفاق عملية السلام في المنطقة

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كما جرى خلال اللقاء بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم. حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
من جهة ثانية بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس الحكومة في الجمهورية التونسية هشام المشيشي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.
وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة».
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