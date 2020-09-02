ولي العهد يبحث مع كوشنر آفاق عملية السلام في المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس الأول، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والوفد المرافق له، الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصا بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما جرى خلال اللقاء بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم. حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. من جهة ثانية بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس الحكومة في الجمهورية التونسية هشام المشيشي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة».

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