جامعة نايف العربية تنضم إلى شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أمس اتفاقية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» لانضمام الجامعة لعضوية أكاديمية الإنتربول العالمية، وهي شبكة تضم مؤسسات تعليمية موثوقة في مجال تأهيل القدرات في مجال إنفاذ القانون.

ووقع الاتفاقية عبر الاتصال المرئي رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان، والأمين العام للمنظمة يورغن شتوك.

وأوضح شتوك أن الإنتربول يسعى إلى تطوير وفهم أفضل للقضايا المتعلقة بالجريمة لتعزيز الأمن الدولي، وهذا ما يدفع المنظمة لعقد شراكات مع منظمات ذات مكانة مرموقة كجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حيث يؤدي ذلك إلى إنشاء جسر للتواصل بين الأكاديمية ووكالات إنفاذ القانون، بما يحقق دعم مؤسسات التدريب الأمنية ويزود الكوادر الشرطية بأفضل المهارات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشاد الأمين العام للمنظمة بالعلاقات الوثيقة بين المنظمة والجامعة، والتي تأكدت من خلال شراكة استراتيجية نفذ من خلالها كثير من البرامج المشتركة التي أسهمت في مكافحة الجريمة، مشيرا إلى أن جامعة نايف وافقت على استضافة نخبة من برامج الإنتربول للقدرات الشرطية لتدريب كوادر من المكاتب المركزية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن أهم إنجازات التطوير في العلاقة الثنائية بين الجانبين هو انضمام الجامعة لأكاديمية الإنتربول العالمية، حيث سيؤدي ذلك إلى تقديم أنشطة وبرامج تدريبية متخصصة لمسؤولي إنفاذ القانون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثم تحسين مستوى التعليم في مجال إنفاذ القانون من خلال مبادرات مشتركة لتبادل المعرفة والخبرات.

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من جهته أعرب رئيس الجامعة عن اعتزاز الجامعة بانضمامها لشبكة أكاديميات الإنتربول العالمية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المنظمتين، مبينا أن هذه الاتفاقية تعد تتويجا لسنوات من العمل المشترك، حيث سبق أن اختيرت الجامعة عضوا في فريق الإنتربول الاستشاري للشؤون الإستراتيجية، لتكون بذلك الجهة الوحيدة في العالمين العربي والإسلامي التي حظيت بهذه العضوية.

- ستعزز وجود الإنتربول في المملكة والدول العربية

- ستمكن المنظمة من زيادة خدماتها التدريبية الإقليمية

- الاستفادة من المرافق الفنية والعلمية للجامعة بما يخدم الأمن العالمي

الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والإنتربول