شكرا لقرائتكم خبر إطلاق منصة لحصر بيانات المشتغلين في القطاع الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفتحت الوزارة باب التسجيل من خلال المنصة لتحقيق أعلى مستوى من التواصل مع الفنانين والمثقفين في مختلف التخصصات الإبداعية، فيما يهدف الاستبيان إلى معرفة مكونات المجتمع الفني والثقافي السعودي بمختلف أطيافه ومساراته الإبداعية، عبر إنشاء قاعدة بيانات ثقافية وطنية موحدة على مستوى المملكة تستكمل بها جهودها الداعمة للمجتمع الثقافي ومعرفة طبيعة وحجم المشاريع والكيانات التي يمكنها استيعاب الطاقات الفنية والثقافية المحلية التي تشمل مؤسسات المجتمع المدني وما يرتبط بها من مشاريع ثقافية غير ربحية.
وتعد «قاعدة البيانات الثقافية» الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وسيتم بناؤها على مراحل عدة عبر المنصة الالكترونية، حيث خصصت مرحلتها الأولى لحصر البيانات المهنية والوظيفة الأساسية للفنانين والمثقفين، على أن تتبعها مراحل تفصيلية تشمل مختلف الشؤون المرتبطة بالمجتمع الفني والثقافي المحلي.
وتضع الثقافة التواصل الفعال مع منسوبي القطاع الثقافي السعودي بمختلف مساراته، أساسا لتصميم مشاريعها الاستراتيجية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تعزيز فعالية المجتمع الثقافي وتمكينه من أجل القيام بأدواره المهمة لخدمة الثقافة
السعودية ولتحقيق إحدى الركائز الرئيسة لرؤية 2030 والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي.
التخصصات الإبداعية تشمل
- الأفلام
- اللغة والترجمة
- الكتب والنشر
- الموسيقى
- المسرح والفنون الأدائية
- الأدب
- الفنون البصرية
- الأزياء
- المكتبات
- التراث
- المتاحف
- فنون العمارة والتصميم
- فنون الطهي
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق منصة لحصر بيانات المشتغلين في القطاع الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.