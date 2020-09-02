إطلاق منصة لحصر بيانات المشتغلين في القطاع الثقافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحصر بيانات المشتغلين في القطاع الثقافي والاستفادة منها في تصميم مشاريع ثقافية استراتيجية، أطلقت وزارة الثقافة استبيانا شاملا لعموم منسوبي القطاع الثقافي السعودي تحت عنوان «قاعدة البيانات الثقافية» عبر منصة الكترونية مخصصة تتيح لجميع القوى والكوادر الفاعلة في القطاع المشاركة وتسجيل بياناتها المهنية والشخصية.

وفتحت الوزارة باب التسجيل من خلال المنصة لتحقيق أعلى مستوى من التواصل مع الفنانين والمثقفين في مختلف التخصصات الإبداعية، فيما يهدف الاستبيان إلى معرفة مكونات المجتمع الفني والثقافي السعودي بمختلف أطيافه ومساراته الإبداعية، عبر إنشاء قاعدة بيانات ثقافية وطنية موحدة على مستوى المملكة تستكمل بها جهودها الداعمة للمجتمع الثقافي ومعرفة طبيعة وحجم المشاريع والكيانات التي يمكنها استيعاب الطاقات الفنية والثقافية المحلية التي تشمل مؤسسات المجتمع المدني وما يرتبط بها من مشاريع ثقافية غير ربحية.

وتعد «قاعدة البيانات الثقافية» الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وسيتم بناؤها على مراحل عدة عبر المنصة الالكترونية، حيث خصصت مرحلتها الأولى لحصر البيانات المهنية والوظيفة الأساسية للفنانين والمثقفين، على أن تتبعها مراحل تفصيلية تشمل مختلف الشؤون المرتبطة بالمجتمع الفني والثقافي المحلي.

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وتضع الثقافة التواصل الفعال مع منسوبي القطاع الثقافي السعودي بمختلف مساراته، أساسا لتصميم مشاريعها الاستراتيجية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تعزيز فعالية المجتمع الثقافي وتمكينه من أجل القيام بأدواره المهمة لخدمة الثقافة

السعودية ولتحقيق إحدى الركائز الرئيسة لرؤية 2030 والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي.

التخصصات الإبداعية تشمل