القبض على 3 مقيمين سرقوا بطاريات ومولدا كهربائيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة حائل على ثلاثة مقيمين تورطوا بسرقة 14 بطارية ومولد كهربائي. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، النقيب طارق النصار، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة 14 بطارية ومولد كهربائي، تعود لأبراج شركات اتصالات، تقدر بـ 200 ألف ريال، وتمت استعادة المسروقات، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.

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