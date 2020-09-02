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مهرجان أفلام السعودية يستعرض مسار الصناعة السينمائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول فعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء»، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وذلك عبر قناة الجمعية باليوتيوب، والذي يستمر لمدة ستة أيام.

وأوضح مدير المهرجان أحمد الملا، في كلمته خلال انطلاق المهرجان أن الدورة السادسة تعد استثنائية، حيث تتعدد وتتنوع البرامج مع ما تستفيده من التقنية الحديثة، لتتواصل مع العالم كله».

وشهد انطلاقة المهرجان عرض مجموعة من الأفلام، جرى من خلالها مناقشة المخرجين واستقبال أسئلة الجمهور من خلال هاشتاق المهرجان، كما استضاف المخرج محمد السلمان عبر الأثير مجموعة من صناع الأفلام، مستعرضا زاوية جديدة للأدوار التي يقومون بها على حدة، أو يتقاطعون في أدائها وتتابعها خلال مسار الصناعة السينمائية.

ويقدم المهرجان ضمن حزمة برامجه المتخصصة، ورشة عمل «تطوير السيناريو» يشارك فيها خمسة مخرجين وكتاب سيناريو، بخمسة سيناريوهات تم اختيارها من سيناريوهات الأفلام المشاركة في المهرجان، سعيا إلى تطويرها لمستوى احترافي في الكتابة السينمائية، إضافة إلى ندوات حوارية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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