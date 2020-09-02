مهرجان أفلام السعودية يستعرض مسار الصناعة السينمائية

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وأوضح مدير المهرجان أحمد الملا، في كلمته خلال انطلاق المهرجان أن الدورة السادسة تعد استثنائية، حيث تتعدد وتتنوع البرامج مع ما تستفيده من التقنية الحديثة، لتتواصل مع العالم كله».
وشهد انطلاقة المهرجان عرض مجموعة من الأفلام، جرى من خلالها مناقشة المخرجين واستقبال أسئلة الجمهور من خلال هاشتاق المهرجان، كما استضاف المخرج محمد السلمان عبر الأثير مجموعة من صناع الأفلام، مستعرضا زاوية جديدة للأدوار التي يقومون بها على حدة، أو يتقاطعون في أدائها وتتابعها خلال مسار الصناعة السينمائية.
ويقدم المهرجان ضمن حزمة برامجه المتخصصة، ورشة عمل «تطوير السيناريو» يشارك فيها خمسة مخرجين وكتاب سيناريو، بخمسة سيناريوهات تم اختيارها من سيناريوهات الأفلام المشاركة في المهرجان، سعيا إلى تطويرها لمستوى احترافي في الكتابة السينمائية، إضافة إلى ندوات حوارية.
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