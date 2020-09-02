رفع دعم الحقيبة المدرسية لطلاب الضمان الاجتماعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من 120 ريالا إلى 1000 ريال، وذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد.

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