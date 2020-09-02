شكرا لقرائتكم خبر ورشة للكشف عن ملامح نظام «تقاضي» الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة العدل عن ملامح النظام الجديد للتقاضي الالكتروني داخل أروقة المحكمة العليا «تقاضي».

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة أخيرا، بينت فيها ملامح نظام «تقاضي» الالكتروني الذي يهدف إلى أتمتة الإجراءات، وتفعيل التقاضي الالكتروني عن بعد.

وأكد نائب وزير العدل سعد السيف، في كلمته خلال افتتاحه الورشة، أهمية نظام تقاضي الالكتروني في اختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستفيدين.

وأوضح أن نظام تقاضي الالكتروني يأتي في سياق التحول الرقمي في وزارة العدل، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، ويستوعب طموحاتها ومتطلباتها، ويضمن جودة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.

وتتمثل جوانب القوة في النظام في أتمتة الإجراءات عبر إتاحة خاصية الاطلاع على قضايا الاستئناف الكترونيا، وجلب بيانات القضية والأطراف وإمكانية المداولة الكترونيا لأعضاء الدائرة.