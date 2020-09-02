816 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 996 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 996 حالة و27 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 317486، من بينها 21020 حالة نشطة، منها 1523 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا أن العدوى بالفيروس قد تنتقل من المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، مشيرا إلى تجاوز عدد الفحوص المخبرية 5 ملايين و100 ألف فحص.

وقال «تمسكنا بالاحترازات الوقائية أمر ضروري في ظل الجائحة، وعلى المصاب بكورونا ألا يفرط بالقلق، وأن يحرص على الخدمات الصحية»، مضيفا أنه من الضروري التعامل مع الجائحة بتوازن.

إجمالي الحالات 317,486

الحالات النشطة 21,020

المتعافون 292,510

الوفيات 3956

الحالات الجديدة بحسب المدن:

45 المدينة المنورة

45 حائل

44 الرياض

43 جدة

41 الدمام

40 مكة المكرمة

37 الهفوف

34 نجران

26 ينبع

25 تبوك

23 الطائف

23 أبها

22 الجبيل

21 المبرز

21 عرعر

19 القطيف

17 الباحة

14 المخواة

13 رفحاء

12 خميس مشيط

10 سكاكا

9 أبوعريش

8 سراة عبيدة

7 بلجرشي

7 القنفذة

7 النماص

7 النعيرية

6 رياض الخبراء

6 رجال ألمع

6 سبت العلايا

6 الخفجي

6 الخبر

6 خليص

6 وادي الدواسر

5 بريدة

5 بللسمر

5 البشائر

5 بيشة

5 مليجة

5 عفيف

5 القويعية

5 الحجرة

4 العقيق

4 الظهران

4 رأس تنورة

4 الريث

4 جازان

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4 أحد المسارحة

3 العلا

3 قصيباء

3 المظيلف

3 البرك

3 تنومة

3 بقيق

3 حفر الباطن

3 العيدابي

3 بدر الجنوب

3 شرورة

3 طريف

3 الدلم

3 حوطة بني تميم

2 الجفر

2 عنيزة

2 ثريبان

2 الحرجة

2 البطحاء

2 صفوى

2 الأرطاوية

2 الدوادمي

2 ضرماء

2 حريملاء

2 رفائع الجمش

2 تيماء

1 العيون

1 القرى

1 دومة الجندل

1 القريات

1 القريع

1 قيا

1 رنية

1 تربة

1 القحمة

1 ظهران الجنوب

1 تبالة

1 تثليث

1 عريعرة

1 بقعاء

1 الدرب

1 الموسم

1 الدائر

1 بيش

1 فرسان

1 فيفاء

1 الشعبة

1 الخرج

1 المجمعة

1 السليل

1 الزلفي

1 البدع

1 الوجه

1 ضباء