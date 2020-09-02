ضبط مقيم اتخذ مقر سكنه عيادة للأسنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مقيم باكستاني الجنسية، ثبت تورطه باتخاذ شقته السكنية مقرا (لعيادة أسنان). وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس أن الجهة المختصة قبضت على مقيم في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام العمل، ثبت تورطه باتخاذ شقته السكنية مقرا لعيادة أسنان، وضبط بها تجهيزات ومستلزمات وأدوية طبية، حيث تم تحريزها وتسليمها للجهة المختصة بوزارة الصحة.

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