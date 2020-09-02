- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أصيب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به.
وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأربعاء، أن كلاً من "نيمار" و"دي ماريا"، و"باريديس"، أصيبوا بكورونا، بحسب المسحات التي قاموا بها.
ومن المتوقع عزل الثلاثي بشكل رسمي وعدم حضورهم تدريبات سان جيرمان؛ تمهيداً للعودة إلى التدريبات.
البرازيلي نيمار باريس سان جيرمان
إصابة "نيمار" و"دي ماريا" بفيروس كورونا المستجدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-02
أصيب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به.
وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأربعاء، أن كلاً من "نيمار" و"دي ماريا"، و"باريديس"، أصيبوا بكورونا، بحسب المسحات التي قاموا بها.
ومن المتوقع عزل الثلاثي بشكل رسمي وعدم حضورهم تدريبات سان جيرمان؛ تمهيداً للعودة إلى التدريبات.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
06:07 PM
تم عزلهما عن الفريق قبل استئناف التدريبات
أصيب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به.
وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأربعاء، أن كلاً من "نيمار" و"دي ماريا"، و"باريديس"، أصيبوا بكورونا، بحسب المسحات التي قاموا بها.
ومن المتوقع عزل الثلاثي بشكل رسمي وعدم حضورهم تدريبات سان جيرمان؛ تمهيداً للعودة إلى التدريبات.
، إصابة "نيمار" و"دي ماريا" بفيروس كورونا المستجد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة "نيمار" و"دي ماريا" بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.