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أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.
وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.
"كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جددصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-02
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.
وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:25 PM
الفيروس أودى بحياة 10 مرضى خلال يوم
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.
وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.
، "كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جدد ،
المصدر : الخليج 365
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