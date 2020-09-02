، "كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جدد ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 10 مرضى خلال يوم

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.

وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.