شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معلومات نادرة عن مدرسة تحضير البعثات في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تعتبر مدرسة تحضير البعثات في مكة المكرمة بداية التعليم الثانوي في المملكة والركيزة المهمة لابتعاث الطلبة للخارج آنذاك.

وأنشئت عام ١٣٣٥ هجريا في مكة، حيث تعد بداية إنشاء المدارس الثانوية في أنحاء المملكة.

و تميزت بمنهج خاص يتضمن عدد من العلوم لتحضير الطلبة للدراسة في الخارج، وقد أنشأتها مديرية المعارف وانتدب لها أساتذة من مصر.

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وتوقف إيفاد المبتعثين مدة طويلة بسبب الجرب العالمية الثانية عادت إلى نشاطها عام ١٤٦١ هجريا، كما أرسلت أول بعثة من خريجي المدارس عام ١٣٤٦ هجريا.

وتهدف إلى إعداد الطلاب للالتحاق بالجامعات والمعاهد في الخارج، ومقرها الأول دار أحمد بوقري في حي المسفلة بمكة وانتقلت بعد ذلك حتى استقرت في حي العزيزية.

وتبين أن مدتها أربع سنوات للقسم العام وخمس سنوات للقسم الخاص، حيث تعرف الآن باسم مدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية.