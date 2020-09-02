شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة اعتماد نظام جديد لرسوم لوحات السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة ما تم تداول بشأن اعتماد نظام جديد لرسوم لوحات السيارات.

ونفت الهيئة صحة ما تردد بهذا الشأن، مؤكدة أنه لم يطرأ أي تغيير على نظام رسوم اللوحات.

وأكدت أن رسم الإصدار لا يزال بقيمة 100ريال بلا تجديد سنوي، في حين يبلغ الرسم عند التالف والمفقود 100 ريال.