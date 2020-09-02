شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد أثناء مرحلة الابتدائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهرت صورة تاريخية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، وصاحب السمو الملكي الأمير أظهرت صورة تاريخية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المرحلة الابتدائية. وأوضح حساب "تاريخ آل سعود"، أن الصورة كانت في إحدى احتفالات مدارس الرياض.

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