شكرا لمتابعة خبر عن موسى الخنيزي: الحكم بالإعدام على خاطفة الدمام سيمنع حدوث هذه الجرائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أكد موسى الخنيزي، أحد المختطفين في قضية "خاطفة الدمام" أن مطالبة النيابة العامة بالقتل أمر صائب، وسيمنع الحدوث مثل هذه الجرائم مرة أخرى.

وأشاد والد موسى الخنيزي، بقوة القضاء في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام بالمملكة وخارجها، وذلك وفقًا لـ "عكاظ".

وكانت المحكمة الجزائية قد حكمت ابتدائيًا بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة في قضية "خاطفة الدمام"، والسجن للمتهمين الآخرين.