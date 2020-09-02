شكرا لمتابعة خبر عن هيئة النقل: انتهت تجاوزات مكاتب تأجير السيارات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، على أن تجاوزات مكاتب تأجير السيارات انتهت، مشيرة إلى أنه لا داعي لتحرير سندات الأمر بعد اليوم.

وقالت الهيئة وفقًا لقناة " الإخبارية " بعض المكاتب لديها ممارسات خاطئة وتنتهج ذلك حفظًا لحقوقها، وهذا انتهى وسيحفظ العقد الصادر من البوابة حقك.

وأضافت: ولا داعي لمثل هذه الممارسات التي تستخدم مثل تحرير عقود أو مستندات على بياض.