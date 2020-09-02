شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بعث صاحب السمو الملكي الأمير بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة الأستاذ هشام المشيشي رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. وقال سمو ولي العهد: ( يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة ).

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