شكرا لمتابعة خبر عن تحذير لقائدي المركبات من أمطار الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): حذر مركز العمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قائدي المركبات من الأمطار على الطائف. حذر مركز العمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قائدي المركبات من الأمطار على الطائف. وشهدت الطائف هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ حيث نبه المركز بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لقائدي المركبات من أمطار الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.