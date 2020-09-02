شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالب أمريكي يتحدث عن الأشياء المدهشة التي أعجبته في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أشاد طالب أمريكي في المملكة بتنوع الثقافات وكرم الضيافة، لافتا إلى الأشياء التي أعجبته في المملكة ومنها التنوع في الأكلات وطيبة الناس وكرمهم.

وأضاف الطالب:" هناك شيئ لاحظته على مدار الخمس سنوات الماضية هي الرقمنة وسرعة التحول الرقمي في المملكة لجعل الخدمات على تنوعها وتعددها في متناول الجميع بشكل سهل وميسر ".

ولفت إلى أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والخطوات الكبيرة التي خطتها هذه الوزارة لجعل التعامل مع المحاكم أمرا سهلا وميسرا للغاية لشخص قادم من الولايات المتحدة.

وأبان الطالب:" أخبرني صديق وهو محامي بأن القضايا يمكنها أن تحل في المحاكم خلال شهر نظرا لأن الخطوات كلها متوفرة إلكترونيا لكل من الإدعاء والمتهمين وتقوم بتقديم الأوراق إلكترونيا ويتم عمل وكالة إلكترونية والقيام بالتحويلات إلكترونيا وكل ما تحتاجه هو الدخول على نظام " ناجز ".