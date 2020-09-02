شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الشيخ "السليمان" يوضح حكم بيع الثمار وهي على الشجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم بيع الثمار وهي على الشجر.
وكان أحد متابعي برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية قد تساءل عن مدى جواز بيع الثمار وهى على الشجر.
وأجاب الشيخ أنه يجوز بيع الثمار طالما أنها صالحة للبيع، مضيفاً أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها.
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