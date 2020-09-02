شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 35 مخالفة لضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل، 35 مخالفة ضمن الجولات التفتيشية على 70 منشأة في قطاع التجزئة. ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل، 35 مخالفة ضمن الجولات التفتيشية على 70 منشأة في قطاع التجزئة. وتنوعت المخالفات بين " تحصيل ضريبة أقل من 15%، عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية وتم التأكد من تحصيل الضريبة 15% ".

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