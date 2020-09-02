كوشنر: هناك عرض على الطاولة للفلسطينيين نأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به

قال مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، اليوم الأربعاء، إن هناك "عرض على الطاولة معروض على الفلسطينيين نأمل أن يتواصلوا وأن يقبلوا به".

وأضاف كوشنر في تصريحات لقناة "الجزيرة": "هناك خطة أمنية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابع: "أقول للشعب الفلسطيني إن العالم يريد لكم حياة أفضل لكن لابد أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلك".

وفي سياق منفصل، أوضح كوشنر أن الإدارة الأمريكية أجرت مناقشات رائعة في قطر وهي دولة متقدمة جدا وقد أجرت في الماضي مناقشات مع إسرائيل، كما قال.

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وبين أن السعودية تركز إلى حد كبير على بلادها وتتابع عن كثب ما يحصل مع الإمارات.

وقال كوشنر إن "العاهل السعودي وولي عهده كانا واضحين بأنهما يريدان شرق أوسط أفضل وسلاما أكثر".

وأكمل كوشنر في معرض تصريحاته: "كانت لنا دبلوماسية وراء الكواليس في اتفاق إسرائيل والإمارات ونأمل تحقيق ذلك أيضا بالأزمة الخليجية".