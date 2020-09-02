ولي العهد يهنئ «المشيشي» بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

تمنى له التوفيق

بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لهشام المشيشي رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. وقال ولي العهد: «يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة». اقرأ أيضا: الملك وولي العهد يهنئان جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني

ولي العهد يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له

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