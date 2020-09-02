بالصور .. «الصحة» و«جامعة جازان» تناقشان تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة

استقبل رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم الأربعاء، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي ووفد مرافق له بمقر المستشفى الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور القحطاني دعم الجامعة لكل جهود وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، مبدياً تقديره لما يبذله منسوبو صحة جازان من تضحيات وجهود لتعزيز وتطوير المجال الصحي والرقي به.

وأوضح الحربي أن الجامعة بأساتذتها وأطبائها واستشارييها تسهم في النهوض بتنمية القطاع الصحي في مجالات عديدة، مشيدا بدورها في مساندة ودعم جهود الصحة المتعلقة بجائحة كورونا وبشكل عام.

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وأكد المتحدث الرسمي للجامعة موسى محرق، أن اللقاء شهد اجتماعا تناول أوجه التعاون بين المديرية والجامعة؛ تفعيلا لاتفاقية مبرمة بينهما، إلى جانب تطوير مسارات الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا بإنشاء فرق عمل ولجان مختصة تتولى عملية تنسيق الدعم والمساندة بما يحقق المصلحة العامة للمنطقة.

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