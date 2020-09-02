بـ1000 ريال.. «الموارد البشرية» تدعم طلاب وطالبات الضمان الاجتماعي

حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعد
رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من (120) ريالًا إلى (1000) ريال؛ وذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بُعد.
ويأتي هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.
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