وزارة الصحة: الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا تخطت 5 ملايين

أعلنت وزارة الصحة، أنه الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وصلت إلى 5 ملايين و100 ألف فحص.

وسجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 317486، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 292510، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3956 حالة، فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة، و996 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا:

متحدث وزارة الصحة للشباب: «حافظوا على أنفسكم وأهلكم وأحبابكم»