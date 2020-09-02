النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التعليم

وقَّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمقر النيابة العامة بالرياض، مذكرة تعاون بهدف تعزيز شراكتهما وتوطيد وتطوير علاقاتها بشأن التعليم والتدريب والبحوث.

وتضمَّنت المذكرة تبادل الخبرات التدريبية، والاستفادة المشتركة من الموارد والتسهيلات والطاقات البشرية التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانيات المتاحة.

وأكد الشيخ المعجب أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وإعداد دراسات وبحوث تخدم الطرفين، في سياق تكامل مؤسسي بـين الجهات الحكومية ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع ويُعزز الوعي العلمي والعدلي، في ظل تقدم المملكة في المجالات كافة ثم بفضل القيادة الرشيدة.

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وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أهمية أدوار النيابة العامة في المجتمع كمؤسسة معنية بحفظ وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، مؤكداً أهمية تعاونهما في هذه المرحلة، منوهاً بسعي التعليم للشراكة مع مؤسسات المجتمع بما فيها النيابة العامة؛ باعتبار التعليم أساس في بناء الإنسان، وإعداده لخدمة وطنه وقيادته.

حضر توقيع الاتفاقية وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة ووزارة التعليم.

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