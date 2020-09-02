بالصور.. الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن برنامج المسعف الإلكتروني بجازان

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان عن بُعد وعبر الاتصال المرئي، اليوم، بمشاركة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم عمل برنامج المسعف الإلكتروني بالمنطقة التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهو أحد برامج التحول الوطني 2020.

واستمع نائب أمير المنطقة من رئيس هيئة الهلال الأحمر إلى شرح مفصل عن نظام المسعف الإلكتروني سعيًّا لتقليل زمن وسرعة الاستجابة عبر البلاغات الواردة إضافة إلى ربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة جازان، وعدد من المنشآت الطبية الخاصة، كونه من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، الذي يمكن به الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغائها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

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واطلع نائب امير المنطقة على أهم المزايا التي يوفرها البرنامج، ومنها اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية، مبديًّا سعادته بتدشين البرنامج وما استمع إليه حول البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة، متمنيًّا التوفيق والنجاح للجميع.

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