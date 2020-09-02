في 6 خطوات.. هكذا يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

حددت الإدارة العامة للمرور، طريقة وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر، عبر تويتر، أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد أو على أحد أفراد أسرته إلكترونيًّا من خلال حساب المستفيدين في المنصة.

آلية الاستعلام عن المخالفات المرورية

أوضحت منصة أبشر المرور طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في 6 خطوات سهلة وسريعة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تتمثل في:

- قم بالدخول على منصة أبشر المرور من خلال الرابط التابي (من هنا).

- اضغط على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

- اختر خدمة الاستعلام عن المرور.

- اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- اكتب رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

- ستظهر كل المخالفات المرورية المسجلة.

ويمكن الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.

Advertisements

خدمات المرور عبر أبشر

وكانت الإدارة العامة للمرور السعودي، أوضحت أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة أبشر دون الحاجة للمراجعة الميدانية.

وأشارت إلى أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام أبشر المرور أو موقعه الإلكتروني هي:

- تجديد رخصة القيادة.

- تجديد رخصة السير.

- إصدار التفويض.

- إضافة مستخدم فعلي، مبايعة المركبات.

- الاعتراض على المخالفات المرورية.

- الاستعلامات الإلكترونية، ومنها (صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة)

اقرأ أيضًا:

جددتُ رخصة القيادة في فترة المنع.. كيف أستلمها؟ مواطن يسأل والمرور يُجيب

المرور يوضح موقف مخالفة «الوقوف الخاطئ» الموقعة بطريق ليس به لوحات إرشادية

