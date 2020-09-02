تورط 3 مقيمين في سرقة بطاريات ومولد كهربائي بـ200 ألف ريال

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على ثلاثة مقيمين تورطوا بسرقة بطاريات ومولد كهربائي تُقدّر قيمتها بـ200 ألف ريال.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إن المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة (14) بطارية ومولد كهربائي تعود إلى أبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ200 ألف ريال.

أشار إلى أنه تمت استعادة المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.