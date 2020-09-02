في العقد الرابع من العمر..
ألقت شرطة منطقة حائل القبض على ثلاثة مقيمين تورطوا بسرقة بطاريات ومولد كهربائي تُقدّر قيمتها بـ200 ألف ريال.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إن المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة (14) بطارية ومولد كهربائي تعود إلى أبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ200 ألف ريال.
أشار إلى أنه تمت استعادة المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تورط 3 مقيمين في سرقة بطاريات ومولد كهربائي بـ200 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.