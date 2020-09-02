بالأرقام.. خريطة الإصابات بفيروس كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 317486 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت حالات الإصابة بين مدن المملكة، فسجلت كل من المدينة المنورة وحائل 45 حالة لكل منهما، فيما سجلت الرياض 44 حالة، وجدة 43 حالة، والدمام 41 حالة، ومكة المكرمة 40 حالة، والهفوف 37 حالة، ونجران 34 حالة، وينبع 26 حالة، وتبوك 25 حالة، وسجلت الطائف وأبها 23 حالة لكل منهما، الجبيل 22 حالة، والمبرز 21 حالة.

ووفق وزارة الصحة، سجلت عرعر 21 حالة، والقطيف 19 حالة، والباحة 17 حالة، والمخواة 14 حالة، ورفحاء 13 حالة، وخميس مشيط 12 حالة، وسكاكا 10 حالات، وأبوعريش 9 حالات، وسراة عبيدة 8 حالات، فيما سجلت كل من بلجرشي والقنذة والنماص والنعيرية 7 حالات لكل منها، وسجلت رياض الخبراء، وسبت العلاية وخليص ورجال ألمع والخبر والخفجي ووادي الدواسر 6 حالات لكل منها، فيما سجلت بريدة والبشائر ومليجة وعفيف والحجرة 5 حالات لكل منها.