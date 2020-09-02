«العبدالعالي» يحذر مصابي كورونا ذوي الأعراض غير الظاهرة

حذَّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، المصابين بفيروس كورونا الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وقال العبدالعالي، خلال الإيجاز الصحفي بشان مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إن من لم يظهر عليه أعراض وهو مصاب، قد يكون هنالك انتقال للعدوى، لذلك نوصي دائمًا بالحذر، مشيرا إلى أن الإجراءات والاستعدادات والتدخلات التي أجريت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، والرصد والمتابعة الدائمة تُرفع بشكل مستمر، فالانحسار والتراجع ساهم فيه الجميع.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 317486، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 292510، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3956 حالة،

فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة، و996 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.