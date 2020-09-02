مدير تعليم نجران يتفقد مدارس بدر الجنوب

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي اليوم، عددًا من مدارس محافظة بدر الجنوب للوقوف على سير العمل ، والاطلاع على أبرز الجهود المبذولة لخدمة الطلاب والطالبات ، وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي أن هذه الجولات شملت عدداً من مدارس المحافظة، ومكتب التعليم وتهدف للوقوف على تفعيل منصات التعليم عن بعد والاستفادة من الإمكانيات كافة التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة عين التعليمية الفضائية، ومنصة مدرستي للتعليم عن بُعد والإطلاع على الجهود المبذولة لتقديم الدعم التقني والفني للطلاب وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور والوقوف الميداني على جاهزية جميع البرامج التي تواكب الحدث وتضمن نجاح العام الدراسي الجديد.



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