السعودية اليوم / أمطار غزيرة على محافظات عسير



أبها 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

شهدت منطقة عسير مساء اليوم هطول أمطار غزيرة على معظم محافظاتها ، أسهمت في ارتواء المزارع مع جريان كثيف للسيول في معظم الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات رجال ألمع وبارق والمجاردة وخميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة ومراكز مربة وبحر ابوسكينة والفرشة، إضافة إلى متنزهات السودة والحبلة والمسقي.

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19:28ت م

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