السعودية اليوم / الأردن تسجل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 12 أردنيا قادمين من الخارج، وحالة لشخص أجنبي، و 51 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء وجرش والعقبة والبلقاء ومادبا، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 46 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1613 حالة شفاء.

من جهته أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة المقبل في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء فقط، بهدف التقليل من حالات المخالطة، وتمكين فرق التقصي الوبائي من تتبع المخالطين وحصرهم في المحافظتين.

// انتهى //

19:07ت م

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عمّان 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2161 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 12 أردنيا قادمين من الخارج، وحالة لشخص أجنبي، و 51 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء وجرش والعقبة والبلقاء ومادبا، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 46 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1613 حالة شفاء.من جهته أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة المقبل في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء فقط، بهدف التقليل من حالات المخالطة، وتمكين فرق التقصي الوبائي من تتبع المخالطين وحصرهم في المحافظتين.// انتهى //19:07ت م0201

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