السعودية اليوم / لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ بجازان تتفقّد الواجهات البحرية بمركز الموسم



الطوال 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

وقفت لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ وإزالة القوارب التالفة اليوم ، على شاطئ مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال والواجهات البحرية .

وقدّم مدير إدارة الخدمات ببلدية الموسم الدكتور الدكتور إبراهيم أحمد الشقنقيطي عرضًا عن الأعمال الخدمية والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية .

وتابع أعضاء اللجنة ميدانيًا ، أعمال الصبانة والنظافة شاطئ بالواجهة البحرية ، وذلك ضمن أعمال اللجنة للاهتمام بشواطئ المنطقة وتهيئتها والارتقاء بخدماتها، وخدمة مرتاديها .كما تفقدت الحدائق والمسطحات الخضراء والألعاب والمركز الحضاري بالموسم . // انتهى //

18:24ت م

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