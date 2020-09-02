السعودية اليوم / الجامعة الإلكترونية تنظم لقاءً عن بُعد للطلبة المستجدين



الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

نظمت الجامعة

وهنأت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي الطلاب والطالبات المستجدين بالقبول في الجامعة، وأوصتهم بالجد والاجتهاد في تحصيلهم العلمي وتحقيق رؤية وإيمان الوطن في أن الاستثمار في الكوادر والعقول البشرية في المملكة أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الصفدي أن الجامعة السعودية الإلكترونية تضع مصلحة طلابها وطالباتها ضمن أولى أولوياتها، وتتعامل مع جميع متطلباتهم بعناية واهتمام ضمن مواردها وإمكاناتها المتاحة، وأن استفساراتهم وملاحظاتهم محل اهتمامها.

وفيما يخص ملف مسمى الشهادات أوضحت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية أن الجامعة تعمل على معالجة المسمى مع الجهات ذات العلاقة، وأن هذا الملف من أولويات وزير التعليم، وأن الجامعة حريصة على تذليل كل ما قد يعترض مسيرة الطالب من صعوبات، بما يضمن مصلحة الجامعة وطلبتها, مؤكدة حرص الجامعة أيضا على تحقيق رؤية المملكة ووزارة التعليم في توفير التعليم لجميع فئات المجتمع ضمن الموارد المتاحة مع المحافظة على أعلى مستويات الجودة في التعليم والمخرجات.

// انتهى //

17:59ت م

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الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسنظمت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم لقاءً افتراضياً -عبر الاتصال المرئي- مع الطلاب والطالبات المستجدين في برنامجي البكالوريوس والماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442 هـ في فروع الجامعة كافة.وهنأت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي الطلاب والطالبات المستجدين بالقبول في الجامعة، وأوصتهم بالجد والاجتهاد في تحصيلهم العلمي وتحقيق رؤية وإيمان الوطن في أن الاستثمار في الكوادر والعقول البشرية في المملكة أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأكدت الصفدي أن الجامعة السعودية الإلكترونية تضع مصلحة طلابها وطالباتها ضمن أولى أولوياتها، وتتعامل مع جميع متطلباتهم بعناية واهتمام ضمن مواردها وإمكاناتها المتاحة، وأن استفساراتهم وملاحظاتهم محل اهتمامها.وفيما يخص ملف مسمى الشهادات أوضحت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية أن الجامعة تعمل على معالجة المسمى مع الجهات ذات العلاقة، وأن هذا الملف من أولويات وزير التعليم، وأن الجامعة حريصة على تذليل كل ما قد يعترض مسيرة الطالب من صعوبات، بما يضمن مصلحة الجامعة وطلبتها, مؤكدة حرص الجامعة أيضا على تحقيق رؤية المملكة ووزارة التعليم في توفير التعليم لجميع فئات المجتمع ضمن الموارد المتاحة مع المحافظة على أعلى مستويات الجودة في التعليم والمخرجات.// انتهى //17:59ت م0189

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