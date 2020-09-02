السعودية | ولي العهد يهنئ “المشيشي” بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسته

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:23 مساءً, 2 سبتمبر 2020 م المناطق - واس بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة الأستاذ هشام المشيشي رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وقال سمو ولي العهد: ( يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة ).

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