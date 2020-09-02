اتفاقية بين النيابة العامة والتعليم لتطوير التدريب والبحوث

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - واس

وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز شراكتهما وتوطيد وتطوير العلاقات بينهما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والبحوث.

تبادل الخبرات بين النيابة العامة والتعليم

وتضمنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات التدريبية، والاستفادة المشتركة من الموارد والتسهيلات والطاقات البشرية التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانيات المتاحة.

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وأكد الشيخ المعجب أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وإعداد الدراسات والبحوث التي تخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بـين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي العلمي والعدلي، في ظل التقدم الذي تشهده المملكة في المجالات كافة بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة أدامها الله.

حفظ وحماية الحقوق

من جانبه أشار الدكتور آل الشيخ إلى أهمية أدوار النيابة العامة في المجتمع كمؤسسة معنية بحفظ وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، مؤكداً أهمية التعاون معها في هذه المرحلة، منوهاً بسعي التعليم للشراكة مع مؤسسات المجتمع بما فيها النيابة العامة؛ باعتبار أن التعليم هو الأساس في بناء الإنسان، وإعداده لخدمة وطنه وقيادته.

حضر توقيع الاتفاقية معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة ووزارة التعليم.

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