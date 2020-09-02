محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 180.646 أفادت وزارة الصحة الإندونيسية بتسجيل 3.075 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا اليوم (الأربعاء)؛ ليصل الإجمالي إلى 180.646 إصابة. وأضافت الوزارة أنها سجلت 111 حالة وفاة بالمرض، ليصل الإجمالي إلى 7.616 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات مسجل في دول جنوب شرق آسيا؛ وفقاً لـ"رويترز".إندونيسيًّا فيروس كورونا الجديد إصابة 3.075 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-02 أفادت وزارة الصحة الإندونيسية بتسجيل 3.075 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا اليوم (الأربعاء)؛ ليصل الإجمالي إلى 180.646 إصابة. وأضافت الوزارة أنها سجلت 111 حالة وفاة بالمرض، ليصل الإجمالي إلى 7.616 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات مسجل في دول جنوب شرق آسيا؛ وفقاً لـ"رويترز". Advertisements 02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 05:56 PM إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 180.646 إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 180.646 أفادت وزارة الصحة الإندونيسية بتسجيل 3.075 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا اليوم (الأربعاء)؛ ليصل الإجمالي إلى 180.646 إصابة. وأضافت الوزارة أنها سجلت 111 حالة وفاة بالمرض، ليصل الإجمالي إلى 7.616 وفاة، وهو أعلى عدد وفيات مسجل في دول جنوب شرق آسيا؛ وفقاً لـ"رويترز". ، إصابة 3.075 إندونيسيًّا بـ"كورونا" خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365

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