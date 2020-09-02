، رسميًّا.. "كورونا" يلغي "وندر لاند لندن" ،

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أعلنت اليوم الشركة المنظمة لـ"وندر لاند لندن" رسميًّا عن إلغائها لموسم شتاء هذا العام.
ويقام هذا الحدث بشكل سنوي منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من المقرر إقامته خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير .
وجاء هذا الإعلان بعد تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد ١٩ في بريطانيا مؤخرًا وفرض بعض قيود السفر.وندر لاند لندن فيروس كورونا الجديد
رسميًّا.. "كورونا" يلغي "وندر لاند لندن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-02
أعلنت اليوم الشركة المنظمة لـ"وندر لاند لندن" رسميًّا عن إلغائها لموسم شتاء هذا العام.
ويقام هذا الحدث بشكل سنوي منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من المقرر إقامته خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير .
وجاء هذا الإعلان بعد تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد ١٩ في بريطانيا مؤخرًا وفرض بعض قيود السفر.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
05:39 PM
بسبب زيادة أعداد الإصابات في بريطانيا
أعلنت اليوم الشركة المنظمة لـ"وندر لاند لندن" رسميًّا عن إلغائها لموسم شتاء هذا العام.
ويقام هذا الحدث بشكل سنوي منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من المقرر إقامته خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير .
وجاء هذا الإعلان بعد تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد ١٩ في بريطانيا مؤخرًا وفرض بعض قيود السفر.
، رسميًّا.. "كورونا" يلغي "وندر لاند لندن" ،
المصدر : الخليج 365
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