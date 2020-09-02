، تعرف على آخر تطورات "الجائحة" في الإمارات والكويت ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق أرقام جديدة أعلنتها وزارتا الصحة في البلدين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأربعاء، عن إجرائها 79623 فحصاً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 71540 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين؛ نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 387 حالة.

وأشارت "الصحة" الإماراتية، إلى شفاء 538 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 62029.

من جهة أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 667 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 86.478 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 535 حالة وفاة.وزارة الصحة في الإمارات فيروس كورونا الجديد