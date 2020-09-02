شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تكشف عن ملامح نظام "تقاضي" الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة العدل عن ملامح النظام الجديد للتقاضي الإلكتروني داخل أروقة المحكمة العليا "تقاضي".

وشهدت ورشة عمل عقدتها الوزارة الاثنين المنصرم، الكشف عن ملامح نظام "تقاضي" الإلكتروني الذي يهدف إلى أتمتة الإجراءات، وتفعيل التقاضي الإلكتروني عن بعد.

وأكد نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، في كلمته خلال افتتاحه الورشة، أهمية نظام تقاضي الإلكتروني في اختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستفيدين.

وأوضح ، أن نظام تقاضي الإلكتروني يأتي في سياق التحول الرقمي في وزارة العدل، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، ويستوعب طموحاتها ومتطلباتها، ويضمن جودة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.

وتتمثل جوانب القوة في النظام في أتمتة الإجراءات عبر إتاحة خاصية الاطلاع على قضايا الاستئناف إلكترونيًا، وجلب بيانات القضية والأطراف وإمكانية المداولة إلكترونيًا لأعضاء الدائرة.