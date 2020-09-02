شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 861 إصابة جديدة بكورونا و996 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 996 حالة تعافي و27 حالة وفاة.

وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الإجراءات والاستعدادات والتدخلات التي أجريت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، والرصد والمتابعة الدائمة تُرفع بشكل مستمر، فالانحسار والتراجع ساهم فيه الجميع.

وأضاف متحدث الصحة: نجدد التأكيد على التعامل مع الجائحة بتوازن، دون إفراط في التوتر أو الإهمال، لأنه مادامت الجائحة مستمرة، فإجراءات الوقاية كلبس الكمام وغيرها مستمر. ومن لم يظهر عليه أعراض وهو مصاب، قد يكون هنالك انتقال للعدوى، لذلك نوصي دائما بالحذر.